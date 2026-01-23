Хуснуллин: трафик на М-12 Москва – Казань в праздники вырос на 22% к прошлому году

Фото: max.ru/mkhusnullin

На трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани в новогодние праздники отмечен рост трафика. С 27 декабря по 12 января автомобилисты в среднем совершали 15,2 тыс. проездов в сутки, что на 22% выше, чем в прошлом году. Об этом в своем канале в MAX сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Пиковая нагрузка пришлась на 30 декабря, когда по всей дороге зарегистрировали более 22,7 тыс. проездов, а на отдельных участках показатель достиг 52,7 тыс.

«Хочу отметить, что развитие дорожного каркаса страны влияет и на рост внутреннего туризма», – заявил Хуснуллин. Он также отметил, что обновление автомаршрутов будет продолжено, чтобы россияне могли удобнее добираться до нужных мест.

По словам Хуснуллина, на других федеральных трассах также зафиксирован рост трафика: на М-11 «Нева» – 16,2 тыс. проездов в сутки (+6%), на М-4 «Дон» – 24,3 тыс. (+3%), на ЦКАД – около 20 тыс.(+19%).