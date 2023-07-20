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Хуснуллин: Татарстан вошел в число лидеров по освоению средств на строительные программы
Татарстан вошел в число регионов с наилучшими результатами по кассовому исполнению средств на строительные программы. Об этом на заседании президиума правкомиссии по региональному развитию заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам зампреда Правительства, в первые шесть месяцев 2023 года российский стройкомплекс показал хорошие результаты. Главная цель в этой сфере — поддерживать высокие темпы строительства и закончить 2023-й с показателями не ниже уровня предыдущего года.
«В этой связи прошу руководителей регионов держать на контроле ввод жилья, а также реализацию всех федеральных программ. Наилучшие результаты по кассовому исполнению на настоящий момент показывают Пензенская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Республика Адыгея, Калужская, Самарская, Тамбовская области и Республика Татарстан», — перечислил Хуснуллин.
Участники мероприятия рассматривали вопросы вопрос контрактации и кассового исполнения национальных проектов и федеральных программ.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
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