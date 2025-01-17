Хуснуллин: Татарстан вносит большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры России

Марат Хуснуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Несмотря на все сложности, в России идет планомерное развитие транспортной инфраструктуры. И большой вклад в это развитие вносит Татарстан, отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в своем приветствии участникам заседания коллегии Миндортранса РТ.

«Системная работа в сфере дорожного хозяйства в регионе налажена на высоком уровне. Татарстан уверенно выполнил нацпроект „Безопасные качественные дороги“. Например, в Казани превышен показатель по обеспечению не менее 85% дорожной сети агломерации в нормативном состоянии», — говорится в приветствии вице-премьера.

Хуснуллин подчеркнул, что с учетом разворота экономики на восток увеличивается роль Татарстана как одного из крупнейших транспортно-логистических хабов России. Это происходит в том числе благодаря развитию международных транспортных коридоров.

Вице-премьер напомнил, что в конце прошлого года Президент РФ Владимир Путин дал старт движению по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов, который войдет в состав магистрали М12. «Эта трасса оказалась очень востребованной, она является частью транспортного маршрута „Россия“, который проходит почти через всю страну», — заметил он.

Кроме того, в декабре в Татарстане открылись после реконструкции Горьковского шоссе, новая дорога «Большой Зеленодольск», второй этап Вознесенского тракта и автодорога Алексеевское — Альметьевск.

«Самое важное, что эту работу видят и ощущают наши граждане, но много еще предстоит сделать. Впереди у нас не менее амбициозные задачи. Будем решать их в рамках нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, к реализации которого уже приступаем», — подытожил Хуснуллин.