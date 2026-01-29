Хуснуллин: Татарстан – среди лидеров по вводу жилья в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в число лидеров по вводу жилья в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В регионе за год введено 3,5 млн кв. м нового жилья, что показывает высокий результат на фоне общероссийских рекордов.

«Стройка по-прежнему остается важной отраслью для роста экономики, она формирует в среднем около 15,8% налоговых поступлений и доходов региональных бюджетов. При этом ряд регионов имеет показатель на уровне выше 20%», – отметил Хуснуллин.

Наибольший ввод жилья в стране в 2025 году зарегистрирован в Московской области – 12,5 млн кв. м, Москве – 7,4 млн кв. м, Краснодарском крае – 6,2 млн кв. м, Ленинградской области – 4,2 млн кв. м.

Кроме того, по итогам года регионами-лидерами стали республики Саха (Якутия), Бурятия, Северная Осетия-Алания, Забайкальский край, Нижегородская и Рязанская области.

Марат Хуснуллин также сообщил о продолжающейся работе по одобрению заявок на казначейские инфраструктурные кредиты. Приморскому краю одобрены 10 млрд руб. на обновление коммунальной инфраструктуры и реконструкцию Рудневского моста, Мурманской области – 3,52 млрд руб. на проекты в сфере коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт плавательного бассейна в Мурманске.

«На этот год перед нами стоит много задач. Поставил задачу наращивать темпы по улучшению качества жизни в регионах», – подчеркнул Хуснуллин.