Хуснуллин: Татарстан показывает отличные результаты регионального развития

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в число субъектов Федерации, которые показывают отличные результаты регионального развития. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам совместного заседания штаба с руководителями регионов.

Помимо Татарстана, Хуснуллин среди регионов-лидеров упомянул Рязанскую, Саратовскую, Липецкую области, республики Бурятия и Башкортостан, Пермский край. «Так держать! Важно такой набранный темп сохранить и в дальнейшем», – подчеркнул он.

При этом вице-премьер констатировал, что, несмотря на «рост градпотенциала», на рынке строительства жилья наблюдается охлаждение. «Поручил главам лично заниматься этим направлением, обязательно контролировать сроки сдачи домов», – пояснил он.

Кроме того, на встрече обсудили безопасность дорожного движения, которой «нужно заниматься системно и усиленно», и подвели предварительные итоги заявочной кампании на финансирование проектов в рамках казначейских инфраструктурных кредитов.

«Очень масштабная работа проводится. Все 89 регионов страны приняли активное участие. Много важных проектов», – добавил Хуснуллин.

Были одобрены проекты для трех регионов. В Санкт-Петербурге планируется построить Большой Смоленский мост, в Кировской области – закупить 70 новых автобусов, а в Смоленской области – провести реконструкцию аэродрома Смоленск (Северный) и обновить целый ряд объектов ЖКХ.