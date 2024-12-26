Хуснуллин назвал Татарстан одним из лидеров в РФ по развитию инфраструктуры

Последние годы Татарстан занимает лидирующие позиции в России по развитию инфраструктуры, в том числе по строительству дорожных объектов. Об этом заявил по видеосвязи из Москвы вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время открытия трех дорожно-транспортных объектов в Татарстане.

«Декабрь для республики богат на открытие дорожных объектов», - сказал заместитель Председателя Правительства РФ.

Хуснуллин добавил, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» и все поручения Президента России Владимира Путина в рамках этого нацпроекта выполнены полностью.

«По большому количеству показателей даже перевыполнены. Татарстан выполнил проект по приведению в нормативное состояние 85% дорог в агломерациях», - констатировал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Татарстан перевыполнил показатель нацпроекта по региональным дорогам и приближается к выполнению плана, который установлен к 2030 году.

«Дорога Алексеевское - Альметьевск также внесла в это огромный вклад. Эта дорога построена с привлечением внебюджетных источников. Около 33% - средства федерального бюджета, остальное - внебюджетные источники и деньги бюджета Татарстана», - отметил он.

По словам Хуснуллина, дорога Алексеевское - Альметьевск имеет особую историю. «Более 15 лет назад энтузиаст Фоат Комаров (советник генерального директора АО «СМП-Нефтегаз» - прим. Т-и.) начал эту дорогу строить. Тогда мало кто верил, что можно построить концессионную дорогу. И сегодня она построена. И она соединяет три федеральные трассы - М5, М7 и М12», - рассказал он.

Вознесенский тракт - тоже важная дорога, в рамках агломерации она выходит на трассу М7, продолжил зампредседателя Правительства РФ.

«И те, кто едет транзитом, могут спокойно заехать в город по этой дороге. О ней мы тоже долго мечтали, долго ждали, когда ее построят», - заявил он.

Вице-премьер заметил, что аэропорт Казани сыграл огромную роль в проведении саммита БРИКС. Он поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и его команду за «высочайший уровень» проведения этого мероприятия.

«Этот наработанный опыт и технологические возможности позволят нам провести и предстоящий KazanForum на должном уровне», - убежден Хуснуллин.

Он ещё раз поблагодарил Минниханова за достигнутые результаты. «Это все во благо людей. Думаю, что и дальше вы будете продолжать работать на таком же высоком уровне», - обратился вице-премьер к Раису РТ.

В завершение он сообщил, что в целом по России проведена хорошая работа по дорожному строительству, все показатели выполнены. «Уже 160 тыс. км дорог построено и реконструировано за шесть лет», - заключил Хуснуллин.