Хуснуллин: Строительство скоростной магистрали М12 от Москвы до Казани идет полным ходом

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Работы по строительству скоростной магистрали М12 от Москвы до Казани идут полным ходом, сообщил в своем Instagram заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас строители возводят опоры уже 10 из 19 транспортных развязок на территориях Московской, Владимирской и Нижегородской областей, в Чувашии и Татарстане», — пояснил он.

По словам Хуснуллина, такие развязки — очень важный элемент трассы. Они будут обеспечивать безопасное бессветофорное движение в разных уровнях на пересечении с уже существующей сетью дорог, а также связь с населенными пунктами.