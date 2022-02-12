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Строительство
12 февраля 2022  15:18
Анна Санникова

Хуснуллин: Строительство скоростной магистрали М12 от Москвы до Казани идет полным ходом

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Хуснуллин: Строительство скоростной магистрали М12 от Москвы до Казани идет полным ходом
Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Работы по строительству скоростной магистрали М12 от Москвы до Казани идут полным ходом, сообщил в своем Instagram заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас строители возводят опоры уже 10 из 19 транспортных развязок на территориях Московской, Владимирской и Нижегородской областей, в Чувашии и Татарстане», — пояснил он. 

По словам Хуснуллина, такие развязки — очень важный элемент трассы. Они будут обеспечивать безопасное бессветофорное движение в разных уровнях на пересечении с уже существующей сетью дорог, а также связь с населенными пунктами.

#Марат Хуснуллин #Трасса м12
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