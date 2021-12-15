Хуснуллин: Строительная отрасль становится одним из драйверов развития экономики

Строительная отрасль становится одним из драйверов развития экономики России. Об этом вице-премьер страны Марат Хуснуллин сказал во время доклада об основных показателях отрасли за 2021 год.

Он доложил, что в этом году исполнение бюджета по дорожному и жилищному нацпроектам, комплексному плану развития инфраструктуры составит 99%. При этом работы по возведению и ремонту дорожной сети в крупных городах проходят с опережением (на 4,7 тыс. км больше плана).

На сегодня реализуются около 103 тыс. федеральных и региональных контрактов на строительные работы общей стоимостью порядка 8,8 трлн рублей, кроме того запущены механизмы нового инфраструктурного меню для регионов на сумму около 1,5 трлн рублей.

«Такие проекты позволят создать условия для ввода жилья, решить проблемы с дорогами, обновить общественный транспорт, обеспечат создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также рабочих мест», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Доклад был представлен Президенту России Владимиру Путину, говорится в телеграм-канале Правительства РФ.