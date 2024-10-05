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Хуснуллин: Стройкомплекс России делает все, чтобы учителя работали в комфортных условиях
Строительный комплекс России со своей стороны делает все возможное, чтобы преподаватели могли работать в комфортных условиях. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, поздравляя всех учителей с профессиональным праздником.
«С 2019 года в России построили 1 400 новых школ, еще порядка 4500 зданий отремонтировали с 2022 года. Огромную работу по восстановлению школ ведем и в новых регионах страны! Стараемся сделать так, чтобы в новых зданиях было интересно учиться, общаться, отдыхать, заниматься творчеством и спортом. А педагогам – воплощать свои замыслы и идеи», - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что учитель занимает особое место в жизни каждого человека.
«Вы открываете мир знаний, поддерживаете, помогаете раскрыть способности и таланты. Спасибо за ваш благородный труд!», - пишет Хуснуллин.
В завершении зампредседателя Правительства РФ пожелал всем педагогам крепкого здоровья, профессионального развития и успехов.
«Пусть достижения ваших учеников прославляют нашу страну!», - добавил Хуснуллин.
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