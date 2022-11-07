Хуснуллин сообщил о завершении строительства одного из ключевых участков трассы М12

На первом пусковом комплексе первого этапа трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань во Владимирской области завершилась укладка асфальта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Готовность этого 48-километрового участка, по его словам, составляет уже более 90%.

«Трасса позволит развести потоки машин в области и таким образом разгрузить движение в городах. Жители будут тратить меньше времени в пути, плюс улучшится экология населенных пунктов», – написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Дорожники уложили 770 тыс. тонн асфальта, установили освещение и барьерное ограждение практически по всему протяжению трассы, добавил он.

Напомним, автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.