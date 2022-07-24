Хуснуллин сообщил о подготовке мастер-плана по восстановлению Лисичанка и Северодонецка

В ближайшее время будет разработан мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, куда входит, в том числе, Лисичанск. О подготовке этой работы рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, на этой неделе в Правительстве провели заседание штаба, темой которого стало восстановление освобожденных в ходе спецоперации террторий на Донбассе. «Мы очень подробно обсудили ситуацию по восстановлению Мариуполя и сейчас раскручиваем работу по восстановлению Северодонецкой агломерации, [куда входят] Северодонецк, Лисичанск, Попасное, Рубежное, – сообщил вице-премьер в своем телеграм-канале. – На прошедшей неделе рабочие группы привезли большое количество материалов, доложили о наших подходах, договорились, что будем делать мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации».

Перечень предстоящих работ будет подробно расписан с объемом и датами их проведения по примеру Мариуполя, пояснил Хуснуллин. Он также сообщил, что на совещании руководство Харьковской области отчиталось о процессе выплат пособий и пенсий, которые бюджетники и пенсионеры начали получать в рублях.

Напомним, на этой неделе врио мэра Лисичанска Андрей Скорый заявил, что Татарстан возьмет шефство над городом. Власти республики его слова на данный момент не подтвердили и не опровергли.

Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных сил России заняли Лисичанск 3 июля.