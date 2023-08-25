Хуснуллин сообщил о планах сформировать за 5 лет дорожное кольцо вокруг Азовского моря

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5-летняя программа дорожного строительства в России уже сформирована, в ее рамках будет реконструировано дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю <...> Развитие как на новых территориях, так и существующих исторических наших областей — Крыма и Ростовской области», — рассказал вице-премьер.

Он допустил, что кольцо, которое проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, побережье Крыма, может быть сформировано в течение пяти лет. 800 км из имеющихся 1,4 тыс. уже сегодня имеют четыре полосы движения. В первую очередь планируется расширить дорогу вдоль Азовского моря, которая идет по новым территориям.

«Она сегодня в двухполосном исполнении, и она очень напряженная, учитывая ситуацию по Крымскому мосту — весь грузовой поток идет оттуда», — пояснил Хуснуллин.