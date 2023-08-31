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В новых регионах России до конца 2023 года восстановят 769 км дорог
В новых регионах России продолжается работа по восстановлению дорожной инфраструктуры, на сегодняшний день уже отремонтировано порядка 700 км дорог, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию новых территорий. Всего до конца 2023 года планируется восстановить около 769 км дорог и 26 искусственных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
«Восстановление искусственных сооружений планируется завершить к декабрю. Капремонт также ведется с участием 26 шефствующих субъектов, которые планируют восстановить по итогам года порядка 390 км дорожного покрытия», – добавил Хуснуллин.
Он обратил внимание на то, что ремонт дорожной сети в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях идет хорошими темпами, но эту работу следует ускорить.
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