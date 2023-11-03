Хуснуллин сообщил о досрочном старте работ по восстановлению дорог в новых регионах РФ

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В ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области досрочно начали ремонтировать дороги. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. Отметим, что ранее планировалось начать работы в 2024 году.

Ремонту подлежат 83 км. Участки - федеральная трасса Р-260 (Ростовская область – Луганск), в том числе и обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Она соединяет Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь.

В Херсонской области ждут обновления 18 км. Участки расположены на автодороге от Перекопа до Чаплынки. Интересно, что данный «дорожный отрезок» не ремонтировали дольше 30 лет.

По словам политика, ускорив темпы ремонта, власти смогут быстрее сформировать региональную и федеральную сеть автодорог и соединить ее с единым транспортно-логистическим каркасом России. Также граждане и жители новых регионов РФ смогут с комфортом передвигаться из точки «А» в точку «Б».