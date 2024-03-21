Хуснуллин сказал, во сколько может обойтись строительство трассы Джубга - Сочи

Строительство скоростной трассы Джубга - Сочи предварительно обойдется в 1,4 трлн рублей. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что из этой суммы 600 млрд рублей хотят привлечь из внебюджетных источников, пишут «Ведомости».

Спикер подчеркнул, что проект очень сложный в техническом плане. Для него даже просят выделить средства из Фонда национального благосостояния на возвратной основе. По словам Хуснуллина, займы просят выдать под 3% годовых на 15 лет.

Он также отметил, что окончательную стоимость проекта определят в ближайшие недели.

«Помимо этого в 2024 году построим полноценную скоростную дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста. Затем у нас есть так называемое Азовское кольцо - более 2 тыс. км по периметру моря через Крым, Таганрог и Краснодарский край», - поделился планами Хуснуллин.

Ранее, выступая с Посланием Федеральному собранию, Президент РФ Владимир Путин поручал российскому правительству проработать вопрос финансирования проекта строительства трассы Джубга - Сочи.