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Общество 7 декабря 2023 18:07

Хуснуллин: С начала года в регионах России введено 414 искусственных сооружений

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Хуснуллин: С начала года в регионах России введено 414 искусственных сооружений
автор: телеграм-канал Правительства РФ

По состоянию на 1 декабря в регионах РФ сдали в эксплуатацию 414 мостов общей протяженностью 33 тыс. погонных метров. При этом еще 750 искусственных сооружений планируют построить и сдать. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обо всем этом заявил зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в России уделяют большое внимание достойному качеству дорог, искусственных сооружений. Причем вторые – это один из самых сложных элементов дорожного строительства.

«При выполнении работ на сооружениях учитывается нагрузка, интенсивность дорожного движения, используются передовые технологии и решения, новые материалы», - отмечает спикер.

Так, в Иркутской области «обновили» мост через реку Куту, а в Якутии реконструирован мост через реку Нюю на 114-м км трассы «Мухтуя». В Губахинском городском округе Пермского края сдали в эксплуатацию отремонтированный мостовой переход через реку Косьву и железнодорожные пути на трассе Кунгур – Соликамск, а в Архангельской области починили искусственные сооружения через реки Волошку и Ухту.

#Марат Хуснуллин #дороги #Мост #Строительство #ремонт #Россия
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