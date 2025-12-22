Хуснуллин: С момента открытия по трассе М12 проехали более 52 млн раз

Фото: t.me/mkhusnullin

За прошедшие с момента открытия скоростной трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани два года автомобилисты проехали по этой дороге более 52 млн раз. Также по ней перевезено свыше 150 млн тонн грузов, рассказал в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Заместитель Председателя Правительства страны напомнил, что с открытия трассы М12 прошло два года, а с открытия обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД в Московской области миновал один год. Движение по обеим дорогам открыл Президент России Владимир Путин.

«Строительство скоростной трассы М12 «Восток» стало одним из наших самых амбициозных проектов», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера РФ, М12 в составе большого маршрута «Россия» оказывает значительное влияние на развитие регионов в различных сферах. «Есть импульс жилищному строительству, расширению градпотенциала, бизнеса, туризма», – пояснил он.

При этом, добавил Хуснуллин, магистраль продолжают развивать. В этом году ее продлили до Екатеринбурга, в следующем ее предлагается довести до Тюмени.

Вице-премьер также уточнил, что обход Малых Вязем на ЦКАД также стал важной частью международных транспортных коридоров. По его данным, за первый год с открытия водители совершили по нему более 6 млн поездок.

Участок трассы М12 от Москвы до Казани протяженностью 810 километров открыл по видеосвязи в декабре 2023 года Президент РФ Владимир Путин. Автодорогу с нуля построили за рекордные сроки – три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана занимает всего 6,5 часа.