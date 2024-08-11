Хуснуллин: Рост стоимости жилья в России несколько остановился

За первые шесть месяцев 2024 года в России еще на 4% выросли объемы строительства, за последние четыре-пять лет — более чем на треть в сопоставимых ценах. Об этом накануне Дня строителя в интервью каналу «Россия 1» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Запись опубликована в телеграм-канале Правительства.

По его словам, на счетах эскроу в настоящее время собран внушительный объем средств. Это позволяет говорить о том, что все начатые проекты в строительной сфере будут завершены.

«Что касается доступности жилья: мы работаем здесь по нескольким направлениям. Первое — конечно же, на доступность влияет рост доходов граждан. И мы видим по статистике стабильный рост. Второе — стоимость жилья. Она несколько приостановилась, но инфляция все равно достаточно сильно влияет на рынок», — заметил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, эффект от инфляции удалось нивелировать за счет льготных ставок. В 2023 году по стране было выдано беспрецедентное количество льготных ипотек, наблюдался хороший прирост и в текущем году.

«Но в целом по ипотеке, с учетом вторичного рынка, у нас произошло определенное снижение. При этом мы сохранили на сегодняшний день ипотеку для семей с детьми и считаем, что эта мера тоже также поддержит население», — добавил зампред Правительства.

Кроме того, разрабатываются решения по ипотеке на новых территориях, на Дальнем Востоке, по IT, сельской ипотеке. Хотя ожидается, что рынок в 2024 году все же не достигнет рекордных показателей.

