Хуснуллин: Россияне ежегодно инвестируют в строительство жилья 16 трлн рублей

Население России ежегодно инвестирует в строительство жилья 16 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании «КазаньФорума».

«В нашей стране основным инвестором строительства жилья является население. Поэтому наша задача как государства – создать условия, дать возможность развиваться, увязать все планы развития. Мы четверть всей страны планируем обновить», – сказал он.

Хуснуллин отметил, что за прошедшие шесть лет в России построили более 600 млн кв. метров недвижимости. Причем за за прошлый год построено 150 млн кв. метров – это рекордный объем, подчеркнул он.

«Мы сделали заделы и надеемся поддерживать строительство жилья в стране в ближайшие годы», – заявил вице-премьер.

Он также заметил, что в прошлом году введен большой объем индивидуального жилищного строительства – 63,5 млн кв. метров.

«Вокруг жилья строим необходимую инфраструктуру развития. Переходим на цифровые сервисы всех застройщиков. Сейчас в стране более 2 тыс. застройщиков. Мы их знаем, держим на учете, контроле. Ведется полный мониторинг по этой работе», – отметил Хуснуллин.

По его словам, важный вопрос – модернизация коммунальной инфраструктуры. «В ряде регионов она является сдерживающим фактором. И мы через развитие населенных пунктов также модернизируем коммунальную инфраструктуру. Под это создана отдельная программа на 4,5 трлн рублей до 2030 года», – рассказал вице-премьер.

В прошлом году в России запустили новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». «Ключевым фактором развития каждого населенного пункта определено развитие жилья, как новое строительство, так и модернизация существующего, капитальный ремонт», – напомнил Хуснуллин.