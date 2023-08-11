Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в логистическую цепь России

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О реализации проекта по интеграции порта Мариуполя в транспортно-логистические потоки России рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он сообщил о росте числа перевозимых по Азовскому морю грузов, которые используются для восстановления инфраструктуры новых регионов.

«На начало августа общий объем грузоперевозок по Азово-Черноморскому бассейну достиг уже 32 000 тонн. Рейсы организованы между портами Мариуполя, Ростова-на-Дону, Севастополя», – пояснил Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер отметил, что новые регионы, в свою очередь, тоже начали поставку продукции аграрных и металлургических предприятий на российский рынок.

Напомним, Марат Хуснуллин ежемесячно совершает поездки в новые регионы, где идет работа по восстановлению жизненно важной инфраструктуры, социально значимых объектов и жилого фонда.