Хуснуллин рассказал о строительстве временного моста рядом с Крымским

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Для производства работ по устранению последствий теракта на Крымском мосту будет построен временный мост, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сейчас для временного моста на место его возведения привозят материалы, отметил он.

«Изготавливается металл, везутся и уже частично привезены материалы для установки временного моста, с которого будут производиться работы по устранению последствий теракта. Работа налажена», – сказал Хуснуллин в видеоотчете об итогах прошедшей недели в своем телеграм-канале.

На объекте, по его словам, работают 80 человек и 5 единиц техники.

Он подчеркнул, что в первый же день после теракта удалось запустить движение по одной реверсивной полосе. Сегодня автомобили двигаются и по мосту и в обход по новым территориям.

Напомним, ранее он оценил восстановление моста в сумму, превышающую миллиард рублей.

Атака на Крымский мост двумя украинскими беспилотниками произошла 17 июля. В результате теракта погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь тяжело ранена.