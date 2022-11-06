Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о работах, проведенных на Крымском мосту после теракта, совершенного 8 октября.

По словам Хуснуллина, работы предстоят только на железнодорожной части: «У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять».

Вице-премьер уточнил, что обследование всех остальных пролетов моста завершено. Превентивно укреплены 4 пролета автомобильной части.

«Все остальное обследовано, все остальное нормально. Поэтому, мы с запасом взяли еще дополнительно четыре, там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее Минтранспорта РФ сообщило в своем телеграм-канале, что 8 ноября на 12 часов (с 4 утра до 4 вечера) будет приостановлено движение по автомобильной части Крымского моста.