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Политика 8 января 2024 18:13

Хуснуллин рассказал о нововведениях в комплексном развитии территорий в России

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С 1 января в России вступил в силу закон о расширении возможностей комплексного развития территорий. О нововведениях в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«КРТ — важное направление градостроительного развития, качественного обновления городских пространств. Этот механизм имеет огромный потенциал, поэтому мы активно занимаемся его совершенствованием», — заметил он.

По словам Хуснуллина, новым законом скорректированы и упрощены некоторые процедуры. В частности, удалось отказаться от повторного оформления уже имеющихся документов, уточнены полномочия — введена должность оператора КРТ. Это позволит сократить сроки на реализацию проектов, а также повысить комфорт городской среды, ускорить расселение аварийного и ветхого жилья.

Федеральный закон о внесении изменений в Градостроитеельный кодекс РФ в конце 2023 года подписал Президент России Владимир Путин.

#Марат Хуснуллин
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