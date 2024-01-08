Хуснуллин рассказал о нововведениях в комплексном развитии территорий в России

С 1 января в России вступил в силу закон о расширении возможностей комплексного развития территорий. О нововведениях в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«КРТ — важное направление градостроительного развития, качественного обновления городских пространств. Этот механизм имеет огромный потенциал, поэтому мы активно занимаемся его совершенствованием», — заметил он.

По словам Хуснуллина, новым законом скорректированы и упрощены некоторые процедуры. В частности, удалось отказаться от повторного оформления уже имеющихся документов, уточнены полномочия — введена должность оператора КРТ. Это позволит сократить сроки на реализацию проектов, а также повысить комфорт городской среды, ускорить расселение аварийного и ветхого жилья.

Федеральный закон о внесении изменений в Градостроитеельный кодекс РФ в конце 2023 года подписал Президент России Владимир Путин.