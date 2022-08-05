Хуснуллин рассказал, когда в Мариуполе появятся вода и электричество

Водоснабжение и электричество в Мариуполе планируется восстановить к середине октября, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Учебные заведения – школы и детсады – частично восстановят к новому учебному году, а частично также в октябре.

«Прежде всего необходимо восстановить жилой фонд, речь как о многоквартирных домах, так и о частных. Составим график трехлетнего восстановления всего города. Мастер-план уже есть. Те жители, кто не готовы ждать, смогут получить компенсацию», – написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Выплаты жителям, отказавшимся ждать восстановления жилья, компенсирует специально созданная комиссия, добавил он.

При этом глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале добавил, что компенсацию смогут получить также предприниматели, чьи помещения, расположенные на первых этажах зданий, пострадали. По его словам, сейчас в городе работают более 12 тыс. строителей, в будущем планируется привлечь еще 30 тыс. человек.

«В целом темп восстановительных работ довольно высокий, но нужно наращивать», – подытожил Хуснуллин.

Напомним, Мариуполь – один из городов, наиболее пострадавших в ходе специальной военной операции на Украине. Мастер-план по его восстановлению подготовил Минстрой РФ, согласно ему в городе построят 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры.