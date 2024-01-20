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Хуснуллин рассказал, когда темпы ремонта сетей ЖКХ в России обгонят износ
В 2024-2025 годы темпы ремонта сетей ЖКХ могут обогнать скорость их износа. Пока же наблюдается обратное, заявил на пленарной сессии в рамках Дня строительной отрасли и ЖКХ на выставке-форуме «Россия» вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он напомнил, что работа ведется по поручению Президента России Владимира Путина.
«Задача на ближайший год — подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение Президента. Пока в целом износ инженерных коммуникаций в стране происходит больше, чем мы вкладываем. Я надеюсь, что за 2024-2025 год мы этот тренд должны переломить в позитивную сторону», — приводит его слова ТАСС.
Хуснуллин отметил, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства в России пока относится к числу «самых отсталых и проблемных». Однако у нее есть большой потенциал роста.
Вице-премьер напомнил, что в последние годы Правительство предметно занималось проблемой модернизации ЖКХ. Удалось направить на нее дополнительные средства благодаря специальным казначейским и инвестиционным бюджетным кредитам.
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