Хуснуллин рассказал, когда темпы ремонта сетей ЖКХ в России обгонят износ

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В 2024-2025 годы темпы ремонта сетей ЖКХ могут обогнать скорость их износа. Пока же наблюдается обратное, заявил на пленарной сессии в рамках Дня строительной отрасли и ЖКХ на выставке-форуме «Россия» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что работа ведется по поручению Президента России Владимира Путина.

«Задача на ближайший год — подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение Президента. Пока в целом износ инженерных коммуникаций в стране происходит больше, чем мы вкладываем. Я надеюсь, что за 2024-2025 год мы этот тренд должны переломить в позитивную сторону», — приводит его слова ТАСС.

Хуснуллин отметил, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства в России пока относится к числу «самых отсталых и проблемных». Однако у нее есть большой потенциал роста.

Вице-премьер напомнил, что в последние годы Правительство предметно занималось проблемой модернизации ЖКХ. Удалось направить на нее дополнительные средства благодаря специальным казначейским и инвестиционным бюджетным кредитам.