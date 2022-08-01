Хуснуллин рассказал, что сделают с заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, скорее всего, станет технопарком, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, это позволит сохранить на предприятии рабочие места.

«Мы не видим восстановление [комбината] в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», – сказал он в интервью РБК.

Хуснуллин также добавил, что мастер-план по восстановлению Мариуполя предполагает полную замену инженерной инфраструктуры, а первые жилые дома и больницы будут сданы уже в сентябре. «Мы уже большое количество коммуникаций переложили, энергетики активно работают, водоводы меняем, котельные», – сказал он.

Кроме того, ожидается, что к 2035 году население города возрастет с 212 до 500 тысяч человек.

Комбинат «Азовсталь» был основным очагом сопротивления украинских военных. По указу Президента РФ Владимира Путина российские военные не штурмовали здание завода, а заблокировали на нем укрывавшихся там националистов. Мирных жителей, также скрывавшихся на территории предприятия, эвакуировали по гумкоридорам, а 20 мая, спустя почти три месяца после начала военной спецоперации, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении «Азовстали». В плен сдались почти 2,5 тыс. украинских военных, в том числе члены батальона «Азов»*, часть из которых позднее обменяли на российских военнопленых.

*запрещенная в РФ экстремистская группировка.