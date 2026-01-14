Хуснуллин рассказал, что перевыполнение дорожной программы в России составило около 20%

Фото: kremlin.ru

Программа дорожного строительства в России в 2025 году выполнена с превышением плана на 20%. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил Президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

По его словам, все запланированные показатели по строительству и ремонту дорог были полностью достигнуты. В тех регионах, где позволяли технические и организационные возможности, работы были начаты досрочно и уже включены в программу 2026 года. В частности, дорожное строительство активно ведется в южных регионах страны.

Марат Хуснуллин пояснил, что перевыполнение показателей по итогам прошлого года составило около 20%. Он связал этот результат с опережающим финансированием, а также слаженной работой региональных властей и государственных заказчиков. Несмотря на то что 2025 год стал первым годом реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», все его целевые показатели были выполнены в полном объеме.

Вице-премьер также сообщил, что все задачи, поставленные в рамках программы, реализованы. При этом за последние пять лет, на фоне роста количества автомобилей на 11% и увеличения грузопотока на 25%, уровень смертности на дорогах снизился почти на четверть.