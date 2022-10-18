Хуснуллин рассказал, чем мост через Оку на трассе М12 будет удивлять проезжающих

На строящемся мосту через Оку на трассе М12 Москва – Казань рабочие уже установили первые три пары из 34 вантовых опор, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мост свяжет два берега Владимирской и Нижегородской областей в районе города Мурома.

«Вантовые мостовые конструкции не просто надежные, но и всегда очень эффектно смотрятся. Уверен, что по окончании работ этот мост тоже будет обращать на себя внимание проезжающих», – написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что вантовая система на 50 % состоит из отечественных комплектующих, заменившие конструкции, которые ранее поставляли из Европы, а «все оборудование для монтажа – полностью российское».

По словам Хуснуллина, сейчас над строительством моста круглосуточно работают порядка тысячи человек и задействованы 100 единиц техники.

Напомним, автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.