Хуснуллин поручил регионам РФ до декабря разработать 5-летние дорожные программы

Субъекты РФ должны завершить разработку региональных программ дорожного строительства до 1 декабря этого года. Поручение губернаторам дал вице-премьер России Марат Хуснуллин на пленарном заседании по устойчивому развитию дорожного хозяйства РФ в рамках форума «Дорога-2022» в Казани.

«До 1 декабря эту работу надо закончить. Мы должны иметь связанную опорную сеть, причем все это должно быть в электронном виде. Уже в первом квартале следующего года должна быть электронная карта, где любой житель страны сможет понять где, когда и что строится», – заявил вице-премьер РФ.

Он отметил, что на сегодняшний день 35 субъектов Российской Федерации полностью завершили разработку этих программ, проекты еще 36 субъектов находятся на стадии рассмотрения и оставшиеся 13 – на проработке.

Пятилетний план дорожной деятельности России включает несколько сотен мероприятий, общий объем финансирования превышает 13 трлн рублей. Это в целом позволит обновить более 100 тыс. км дорог.