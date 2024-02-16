Хуснуллин: Проект «Оздоровление Волги» в два раза снизил сброс неочищенных стоков в реку

С начала действия федерального проекта «Оздоровление Волги» введено 104 объекта водоотведения. Сброс неочищенных стоков в реку сократился в два раза, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«На протяжении нескольких лет активно занимаемся сохранением экосистемы Волги. Для этого по федеральному проекту „Оздоровление Волги“ на прибрежных территориях и реках, впадающих в Волгу, устанавливаем очистные сооружения, оснащённые специальным оборудованием для максимальной очистки сточных вод. Таким образом, стройкомплекс России вносит вклад в снижение нагрузки на Волгу, что позитивно сказывается на экологии и уровне жизни граждан», — цитирует его пресс-служба Правительства.

Благодаря принятым мерам в 2023 году на Волге появилось 11 новых объектов, а за пять лет сбросы загрязненных стоков сократились с 3,17 кубометра до 1,7. Прирост мощности очистных сооружений, напротив, вырос с 0 до 1,4 кубометра в год.

В этом году работы охватят 32 объекта в регионах, в том числе в Татарстане. Один из главных проектов — завершение биологических сооружений в Казани.

«Благодаря федеральному проекту „Оздоровление Волги“ к концу 2024 года доля загрязненных сточных вод, поступающих в Волгу, должна быть сокращена в три раза — с 3,17 до 1,05 куб. км в год», — напомнили в Правительстве.

Федеральный проект реализуется в рамках национального проекта «Экология», принятого по указу Президента России Владимира Путина.