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Хуснуллин призвал втрое нарастить строительство нежилой недвижимости в России
В России необходимо строить как минимум в три раза больше нежилой недвижимости. Текущие объемы несопоставимы с показателями по жилью, заявил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что сейчас доля нежилой недвижимости от общих показателей ввода — 175 млн «квадратов» — составляет лишь 25%, или 40 млн квадратных метров. Однако именно от нее зависят рабочие места и перспективы населенных пунктов.
«Это ненормальное соотношение. Нормальным соотношением жилья и нежилья было бы, чтобы экономика развивалась, примерно 50 на 50», — объяснил зампред Правительства.
В качестве примера гармоничного развития он привел Москву, где жилая недвижимость составляет 60%, а нежилая — 40%. В то же время в ряде субъектов это соотношение может составлять даже 90% и 10%.
Хуснуллин призвал глав регионов к улучшению инвестиционного климата и строительству таких площадей.
«В частности, лично я каждому губернатору задаю вопрос: „Сколько стоит ваш город?“ Никто ответить не может. А если мы не знаем, сколько стоит город с точки зрения недвижимости, то, значит, мы не знаем, сколько мы будем собирать налогов», — уверен вице-премьер.
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