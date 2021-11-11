Хуснуллин призвал регионы ускорить работу по дорожным нацпроектам

За 10 месяцев 2021 года 20 регионов России завершили запланированные работы по дорожным нацпроектам. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он также обратился к руководителям субъектов, в которых продолжаются работы.

«Времени осталось немного, напомню, и для регионов задача на местах — обеспечить полное, 100-процентное освоение средств, выделенных бюджетом на дорожную деятельность в 2021 году», — заметил заместитель Премьер-министра России.

Также он обратил внимание на обеспечение безопасности на дорожных объектах и призвал глав регионов держать на особом контроле ремонтные работы на аварийных участках.

В заключение Хуснуллин рассказал, какие работы в ближайшие три года ожидаются в сфере дорожного строительства. Это, прежде всего, улучшение состояния 85% городских дорог и 50% региональных трасс, а также участие регионов в крупных проектах, таких как строительство трассы М12 Москва — Казань. Помимо этого, в стране будет создана программа опережающего софинансирования крупных проектов.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по майским указам Президента России Владимира Путина.