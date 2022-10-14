Хуснуллин прибыл в Казань с рабочей поездкой

В Татарстан сегодня с рабочей поездкой прибыл вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин. В казанском аэропорту его встретили Президент республики Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Планируется, что Хуснуллин и Минниханов примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию и открытия движения на автомобильных дорогах в республике, а также в режиме видеоконференцсвязи – во Владимирской и Самарской областях.

Также вице-премьер посетит экспозицию Международной специализированной выставки «Дорога-2022», которая проходит на площадке МВЦ «Казань Экспо». На выставке представлена дорожная техника, в том числе – отечественного производства, объединенный стенд ГК «Автодор» и других организаций дорожной отрасли, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ожидается, что Хуснуллин также проведет в Казани ряд совещаний по теме дорожного хозяйства, примет участие в пленарном заседании «Устойчивое развитие дорожного хозяйства Российской Федерации», заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт» в «Казань Экспо».