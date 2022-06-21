Хуснуллин предложил ввести меры поддержки для вторичного жилья

В России нужно разработать меры поддержки для вторичного жилья. Об этом заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сфере ЖКХ, которое провел Президент Владимир Путин.

«Важно поддержать не только новое жилье, но и найти механизмы, чтобы быстрее начинать финансировать и вторичное жилье. Без этого и первичное жилье будет достаточно тяжело идти», – сказал вице-премьер.

Хуснуллин напомнил, что на сегодняшний день банки приступили к принятию заявок на льготную ипотеку на новостройки по ставке до 7%. Он добавил, что Правительство уже подготовило документ, который будет утвержден в ближайшее время.

В 2021 году, по словам Хуснуллина, общий ипотечный портфель в России составил 2,5 трлн рублей.