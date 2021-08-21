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Ру Тат
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21 августа 2021  04:08

Хуснуллин предложил включить частные квартиры в госсистему арендного жилья

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Квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в госсистему арендного жилья, рассказал в интервью «Российской газете» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас в России готовится законодательно-правовая база, чтобы создать единую информационную систему арендного жилья к следующему лету.

Вице-премьер отметил, что жилье из этой базы может быть использовано местными властями для субсидирования льготной аренды (таким образом, необязательно строить целый дом с квартирами для соцнайма, можно субсидировать аренду частных квартир).

 

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