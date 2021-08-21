Хуснуллин предложил включить частные квартиры в госсистему арендного жилья

Квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в госсистему арендного жилья, рассказал в интервью «Российской газете» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас в России готовится законодательно-правовая база, чтобы создать единую информационную систему арендного жилья к следующему лету.

Вице-премьер отметил, что жилье из этой базы может быть использовано местными властями для субсидирования льготной аренды (таким образом, необязательно строить целый дом с квартирами для соцнайма, можно субсидировать аренду частных квартир).