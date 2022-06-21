Хуснуллин предложил создать подпрограмму по развитию промышленности стройматериалов

Россия нуждается в подпрограмме по развитию промышленности строительных материалов. Об этом вице-премьер страны Марат Хуснуллин сказал на заседании президиума Госсовета, посвященного теме ЖКХ и развития строительного комплекса, которое провел Президент Владимир Путин.

«Минстрой должен выступить заказчиком на необходимые материалы и технологии совместно с Минпромторгом и сделать отдельную подпрограмму по развитию промышленности строительных материалов, с обязательным контролем ценообразования, качества продукции, локации производств», – сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что потребность России в строительных материалах на ближайшие семь лет составляет 80 трлн рублей.

«Реализация масштабных планов невозможна без развития промышленности стройматериалов. Общая потребность промышленности стройматериалов составляет порядка 80 трлн на семь лет. Поэтому для строительной отрасли стратегически важно развивать эту промышленность», – добавил он.

По его словам, что в России также нужно создавать стимулы для локализации производства строительных материалов. Для этого необходимо использовать потенциал отечественной науки и учебных заведений.