Хуснуллин предложил сократить количество российских регионов

В России нужно пересмотреть подход к территориально-административному делению страны — регионы следует укрупнить. С таким предложением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сразу скажу, это мое личное мнение, это не официально моя позиция, потому что она пока не согласована в правительстве. Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно», — сказал он.

К примеру, можно объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем или с каким-то другим, Курганскую область — с Тюменской, отметил зампред Правительства РФ.

Хуснуллин считает, что нужно создавать агломерации и отходить от сегодняшнего принципа территориально-административного деления России.

Бюджетные правила, налоги, в том числе налоги на недвижимость, надо регулировать не по административному принципу, а определять территории с одной налоговой базой, цитирует вице-премьера ТАСС.