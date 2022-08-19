Хуснуллин: Правительство РФ выделило 260 млрд рублей на трассу Казань — Екатеринбург

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин накануне подписал распоряжение о выделении 260 млрд рублей на строительство трассы Казань — Екатеринбург. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании штаба по строительству трассы М12 в Татарстане.

«Вчера подписано распоряжение о выделении денег на обход Твери, 150 млрд [рублей], и 260 млрд рублей — на трассу Казань — Екатеринбург», — пояснил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, сейчас на территории будущей автодороги ведутся подготовительные работы, идет вынос сетей и строительство временных дорог.

«Сегодня мы планируем облет всей трассы с Росавтодором, со специалистами Автодора. Мы полностью пролетим по территории Татарстана, по территории Башкирии, Пермского края и посмотрим ход работ по строительству трассы», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в этом году на участке Казань — Екатеринбург работы должны быть полноценно развернуты.

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что Мишустин вчера подписал распоряжение об утверждении паспорта проекта автодороги М12.

«И нам 150 млрд [рублей] в этом году выделяют дополнительных денег из Фонда национального благосостояния. Несмотря на всю сложную экономическую ситуацию, такое решение принято. Деньги мы получим, деньгами будем обеспечены», — подчеркнул вице-премьер.