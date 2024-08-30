Хуснуллин поздравил с Днем Республики и города: О Казани и Татарстане знают во всем мире

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил местных жителей с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани.

В своем поздравлении, опубликованном в телеграм-канале, он отметил, что Татарстан «уверенно движется вперед и показывает высокие результаты во многих сферах». Особенные успехи у республики – в стройотрасли. Как подчеркнул спикер, наш регион входит в число лидеров по ежегодному вводу жилья.

«С появлением новых парков и скверов стало больше возможностей для отдыха. Постоянно проводятся спортивные, культурные и деловые мероприятия, благодаря которым о Казани и Татарстане знают во всем мире», — пишет Хуснуллин.

В завершении он пожелал всем жителям Татарстана здоровья, благополучия и новых успехов.

«Пусть республика и дальше процветает!» — сказал Хуснуллин.