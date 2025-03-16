Хуснуллин поздравил с Днем работников ЖКХ сотрудников отрасли

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства сотрудников данной отрасли.

«Своим трудом вы делаете жизнь миллионов людей более комфортной и благополучной. Спасибо вам за эту напряженную работу!» – написал он в своем телеграм-канале.

Он согласился с мнением о том, что в системе ЖКХ много накопленных за долгие годы проблем. Однако Президент РФ Владимир Путин поручил переломить ситуацию – к 2030 году улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек.

«Уже работаем над этим в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Будем прилагать все усилия, чтобы люди почувствовали изменения», – подчеркнул Хуснуллин.

Он также пожелал всем работникам данной отрасли успехов, здоровья и благополучия.

видео: телеграм-канал Марата Хуснуллина