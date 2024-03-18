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Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил россиян с Днем воссоединения Крыма с Россией.

В своем видеопоздравлении он отметил, что 10 лет в масштабах истории нельзя назвать большим периодом, однако в истории становления Крыма за это время произошли кардинальные изменения.

«Несмотря на близость к СВО, вопросы с логистикой этот регион в 2023 году показал рост сразу по нескольким показателям», - рассказал Хуснуллин, отметив, что в Крыму не остановились на открытии Крымского моста, а пошли дальше: начали делать съезды к побережью, ремонтировать муниципальную сеть.

«Построены десятки социальных объектов: садики, школы. Причем ряд больниц, например, международного уровня уже введены в эксплуатацию и действуют», - делится итогами работы спикер.

Также в Крыму справились с проблемами питьевой воды и сейчас активно занимаются строительством отчистных.

«Я считаю, что у Крыма большое будущее, очень большая перспектива», - говорит Хуснуллин.

Он напомнил, что всех высоких результатов по развитию полуострова удалось достигнуть благодаря федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма, которую утвердил Президент РФ Владимир Путин. К слову, данную программу продлили до 2030 года.

«Хочу поблагодарить крымчан за то, что 10 лет назад вы приняли решение войти в состав России. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Мы будем продолжать трудиться для процветания полуострова», - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.