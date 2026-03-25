Хуснуллин поздравил работников культуры с праздником и рассказал о строительстве объектов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. В своем канале в MAX он отметил, что их деятельность является особым призванием, которое делает мир красивее, помогает сохранять богатое наследие страны и раскрывать лучшие качества в людях.

Хуснуллин подчеркнул, что со стороны строительного комплекса России объектам культуры уделяется значительное внимание. В стране возводят новые здания и реставрируют памятники истории, чтобы они могли служить многим поколениям.

Он сообщил, что в настоящее время силами компании «Единый заказчик в сфере строительства» ведется строительство и обновление более 30 объектов культуры. Среди них – Политехнический музей в Москве, комплекс зданий Кунсткамеры в Санкт-Петербурге, объекты музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области, а также цирки в Екатеринбурге и Твери.

По его данным, за последние пять лет компания завершила строительство и реконструкцию 15 объектов культуры. В их числе музейный комплекс «Сахалин», художественно-производственные мастерские Большого театра в Москве, Волгоградский цирк, музей космонавтики имени Циолковского в Калуге и новый корпус Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Кроме того, продолжается реализация крупных проектов культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерове.

Хуснуллин отметил, что эта работа позволяет сохранять национальное наследие и создавать комфортные условия для работников культуры. В завершение он поблагодарил представителей отрасли за труд и преданность профессии, пожелав им вдохновения, здоровья и новых успехов.

Видео: https://max.ru/mkhusnullin