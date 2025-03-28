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Общество 28 марта 2025 13:37

Хуснуллин потребовал усилить контроль за качеством дорожного ремонта

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ обратить особое внимание на качество ремонта дорог в условиях возросшей нагрузки на транспортную сеть, сообщает РИА Новости.

На итоговом расширенном заседании коллегии Минтранса РФ он отметил, что уровень автомобилизации в стране стремительно растет, а интенсивность движения на федеральных трассах увеличилась на 55%. В таких условиях необходимо усилить контроль за качеством дорожного ремонта и строительства.

Кроме того, Хуснуллин подчеркнул важность создания транспортно-экономического баланса, который позволит эффективно увязать транспортную инфраструктуру с ключевыми населенными пунктами.

#ремонт дорог #минтранс рф
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