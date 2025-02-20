Хуснуллин поручил главам регионов провести инвентаризацию недвижимости

Главы регионов РФ должны провести инвентаризацию инфраструктуры и объектов недвижимости для эффективной работы стройотрасли России. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании рабочей группы комиссии Госсовета по направлению нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Главам субъектов сейчас необходимо проинвентаризировать состояние и мощности имеющейся инфраструктуры. Определить потребность в ремонте, реконструкции и новом строительстве. Для решения этой задачи огромное значение имеет вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков, имущества», – сказал Хуснуллин.

Он также поручил наладить глав субъектов РФ совместно с Росреестром наладить ускоренную работу по инвентаризации всех имеющихся активов.

«Работать должен каждый квадратный метр земли, каждый объект. Это приоритет для регионов», – отметил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, цель инвентаризации – увязать перспективы развития населенных пунктов со стратегией пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года.