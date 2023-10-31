Хуснуллин попросил Минпромторг взять под контроль закупку общественного транспорта

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил Минпромторг России, а также руководителей регионов жестко контролировать закупку общественного транспорта. Свои слова спикер озвучил во время выступления на форуме «Общественный транспорт 2023».

Как сказал Хуснуллин, во время закупки общественного транспорта для регионов многие производители повысили расценки до 30% и «плюс» ко всему начали срывать сроки поставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В итоге, по словам выступающего, население может получить на 20% ТС (транспортные средства) меньше, чем планировалось. В связи с этим, политик попросил региональных властей взять под жесткий контроль ценообразование в данной категории. Он добавил, что бюджет у России напряженный, поэтому крайне важна эффективность в использовании средств при госзакупке.

Сам Хуснуллин заверил, что лично смотрит техзадания регионов, касающиеся госзакупки общественного транспорта. Он заметил, что в каких-то субъектах автобусы просто отсутствуют, а где-то они даже в избытке.

Он также призвал делать самые простые автобусы.

Что касается тех производителей, которые срывают сроки, то Хуснуллин пообещал принять по данной проблеме решение.