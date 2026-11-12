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Экономика 12 ноября 2026 11:10

Хуснуллин поприветствовал участников строительной недели БРИКС

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Строительная неделя БРИКС объединила делегации иностранных государств, представителей российских регионов, строительных компаний, производителей строительных материалов, архитекторов, а также молодых специалистов. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в видеоприветствии участникам форума.

«По поручению Президента России Владимира Путина мы реализуем национальный проект «Инфраструктура для жизни». Перед нами стоит задача к 2030 году повысить качество среды для жизни в крупных населенных пунктах на 30%», – отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что центральный элемент этой работы – жилищное строительство. При этом важно, чтобы рядом с домами были рабочие места, социальные объекты, транспорт и благоустроенные общественные пространства.

«БРИКС открывает большие возможности для обмена лучшими международными практиками. Нам важно не только изучать опыт друг друга, но и превращать его в конкретные решения.

Уверен, строительная неделя стран БРИКС поможет укрепить профессиональные связи и даст старт новым совместным инициативам», – заключил Хуснуллин.

#БРИКС #Татарстан #Марат Хуснуллин
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