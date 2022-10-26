Хуснуллин: Показатели нацпроектов по жилью и дорогам будут выполнены в 2022 году

Несмотря на все сложности, в этом году показатели, предусмотренные национальными проектами и указами Президента России Владимира Путина по вводу жилья и ремонту дорог, будут выполнены. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Правительства РФ.

«Стратегия предусматривает два сценария: базовый и рисковый. В настоящее время имеется большое количество рисков, связанных с внешними ограничениями и иными факторами. Но нами будут приложены максимальные усилия для реализации именно базового сценария», — пояснил Хуснуллин.

На заседании рассматривался вопрос об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Документ содержит комплекс мер, которые охватывают все виды строительства, включая жилищное, транспортное, инфраструктурное и промышленное.

Вице-премьер отметил, что это первый подобный стратегический документ в сфере строительства. «Задача стратегии — взаимно увязать планы по строительству, предусмотренные также иными стратегическими документами, обеспечив опережающее инфраструктурное развитие и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности», — уточнил он.