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Хуснуллин подвел итоги основной программы KazanForum
Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги основной программы XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Всех интересует транспортная логистика, туризм, торговля с Россией», — написал он в своем телеграм-канале.
В 2024 году событие собрало рекордные 20 тыс. участников из 87 регионов России и 87 стран мира. Присутствовало более 40 дипломатических миссий — большие делегации прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Малайзии, Киргизии и Афганистана.
На полях форума заключено порядка 120 соглашений. Они откроют новые возможности для укрепления и расширения отношений между Россией и исламскими странами.
«Благодарю всех организаторов, Татарстан и лично Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова за организацию форума на самом высоком уровне!» — заключил Марат Хуснуллин.
Напомним, что официально KazanForum будет продолжаться до 19 мая.
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