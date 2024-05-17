Хуснуллин подвел итоги основной программы KazanForum

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги основной программы XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Всех интересует транспортная логистика, туризм, торговля с Россией», — написал он в своем телеграм-канале.

В 2024 году событие собрало рекордные 20 тыс. участников из 87 регионов России и 87 стран мира. Присутствовало более 40 дипломатических миссий — большие делегации прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Малайзии, Киргизии и Афганистана.

На полях форума заключено порядка 120 соглашений. Они откроют новые возможности для укрепления и расширения отношений между Россией и исламскими странами.

«Благодарю всех организаторов, Татарстан и лично Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова за организацию форума на самом высоком уровне!» — заключил Марат Хуснуллин.

Напомним, что официально KazanForum будет продолжаться до 19 мая.