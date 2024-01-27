Хуснуллин подвел итоги модернизации транспортной инфраструктуры в 2023 году

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» помогает улучшить связь между регионами, способствует экономическому росту страны и благополучия россиян. Об этом, подводя итоги его реализации в 2023 году, заявил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Успехом года зампред Правительства назвал Центральный транспортный узел, на котором запущено движение поездов по двум новым Московским диаметрам. Открыто 74 станции и два крупных транспортных узла. Благодаря этому транспортный поток в 2023 году вырос до 748 млн человек. Для сравнения, за четыре года — 2,7 млрд. «Это то, к чему надо стремиться всем крупным городам», — уверен Хуснуллин.

Продолжается работа на Восточном полигоне — ведется второй этап модернизации БАМ и Транссиба. По итогам прошлого года его провозная способность составила 173 млн тонн.

Еще один важный проект — модернизация реагиональных аэропортов. С 2019 года в стране появилось 33 новых объекта аэродромной инфраструктуры, из которых 11 сданы в 2023-м. Продолжается реконструкция взлетно-посадочных полос, обновление оборудования. Благодаря этому перелеты становятся комфортнее и безопаснее.

«Также обновляем морские порты. Их роль сегодня высока. В 2023 году производственная мощность выросла на 68 млн тонн за счет ввода шести объектов. Грузопоток на Северном морском пути достиг 36,2 млн тонн. Это тоже огромное достижение», — подчеркнул вице-премьер.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.