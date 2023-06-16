Почти 12 тыс. человек переселили из аварийных домов по нацпроекту в мае

В России продолжают активно работать над федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». В мае почти 12 тыс. россиян переехали из аварийных домов в новые. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В этом году нам уже удалось улучшить жилищные условия более 59 тыс. граждан. Только в мае в новые квартиры переехали почти 12 тыс. человек, было ликвидировано более 190 тыс. кв. метров непригодного для проживания жилья», – цитирует его пресс-служба Кабмина.

Он также отметил, что в этом году регионы России суммарно получили 24 млрд для реализации программы расселения, а общая сумма средств на реализацию нацпроекта составила 366,6 млрд рублей.

Хуснуллин рассказал, что с 2019 года из непригодных для жизни домов были переселены 531 148 человек. Всего необходимо расселить 536,56 тыс. россиян и ликвидировать 953 млн кв. метров аварийного жилья. Нацпроект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.